Absolwenci mają pracę w liniach lotniczych. Uczelnia dostanie 7 milionów złotych na szkolenie

– To dla nas powód do dumy, że po wielu latach podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania zakresu szkoleń, jesteśmy największym ośrodkiem szkolenia lotniczego w Polsce – mówi prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, rektor chełmskiej PWSZ. – Efektywność oraz jakoś kształcenia na kierunkach lotniczych naszej uczelni została nagrodzona. To tylko umacnia nas w przekonaniu, że również na wschodzie Polski można wiele osiągnąć, jeśli tylko wykaże się dostatecznie dużą determinację w działaniach.

Dotację przyznało uczelni Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Jest o 1 mln zł wyższa od ubiegłorocznej i – co warte podkreślenia – o ponad 2 mln zł większa od kwoty, jaką otrzymała na ten sam cel Politechnika Rzeszowska.

Chełmski Ośrodek Kształcenia Lotniczego PWSZ jest jednym z trzech akademickich ośrodków w Polsce, który szkoli pilotów lotnictwa cywilnego. W ostatnim roku spośród 52 osób, które ukończyły szkolenie lotnicze 30 studentów otrzymało zawodową licencję samolotową, czterech wyszkoliło się do licencji zawodowej śmigłowcowej, a 18 do licencji mechanika lotniczego. Pod względem ilościowym to najlepszy wynik w kraju.

– Staramy się być liderami w tych obszarach, w których jest to możliwe – dodaje rektor Tofil. – Ten rok możemy zaliczyć do udanych, przynajmniej jeśli chodzi o finansowe zabezpieczenie działalności ośrodka. Nasi studenci mogą być spokojni o cały proces kształcenia lotniczego. Kwota przyznanej dotacji będzie mieć też prawdopodobnie wpływ na większy nabór w przyszłym roku.

Obecnie w PWSZ w Chełmie na specjalnościach pilotaż samolotowy i śmigłowcowy studiuje około 100 osób. Porównywalna liczba studentów zdobywa nie mniej poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje mechanika lotniczego. W ubiegłym roku szkoleniem lotniczym objętych było 220 studentów, którzy łącznie zrealizowali ponad 6 tysięcy godzin szkolenia.

– Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie w Polskich Liniach Lotniczych LOT, Wizz Air, Ryanair, Travel Service oraz EnterAir – wylicza Łukasz Puzio, Dyrektor Centrum Lotniczego. – Oprócz tego są zatrudniani na stanowiskach instruktorskich w ośrodkach szkolenia oraz w aeroklubach. Są i tacy, którzy dołączyli do personelu naszego Ośrodka Kształcenia Lotniczego.