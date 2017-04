Chełm: Mieszkańcy nie chcą zabytków ze styropianu. Urzędnicy uspokajają

Informacja dotyczy kamienicy przy ul. Lubelskiej 78. Budynek wyróżnia się spośród innych charakterystyczną, ceglaną elewacją. Cegły były układane tak, aby składały się na jej docelową ozdobę. Oznacza to, że budynek nigdy nie był przygotowany, ani przeznaczony do otynkowania. Tymczasem przy jego głównej fasadzie właśnie stanęło szczelne rusztowanie, co zaniepokoiło Czytelnika.

– Zapewniam, że planowane prace nie dotyczą elewacji – mówi Józef Kendzierawski, dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta. – Rusztowanie stanęło tylko po to, aby możliwa była wymiana poszycia dachowego.

Jeszcze w 2015 roku miasto wystąpiło do konserwatora zabytków o opinię na temat planowanych inwestycji związanych z kamienicą przy ul. Lubelskiej 78. Wymagał tego status budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Chełm i chronionego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

– Nasza opinia miała dotyczyć wymiany stolarki okiennej i głównych drzwi wejściowych, izolacji fundamentów i opaski odwadniającej – mówi Paweł Wira, p.o. kierownika chełmskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. – Z naszej strony zobowiązaliśmy inwestora przede wszystkim do zachowania gabarytów, proporcji i podziałów wewnętrznych drzwi i okien. Jeśli chodzi o drzwi, to zastrzegliśmy, że mają być wykonane z takiego materiału, jak pierwotne, czyli z drewna. Tak w zapytaniu, jak i naszej odpowiedzi o elewacji nie było mowy. Uważamy, że pomijając jej konserwację czy naprawy, jest nietykalna.

Jak do tej pory inwestor rozminął się z zaleceniem konserwatorskim w przypadku drzwi. Zamiast odtworzyć drewniane, wstawił plastikowe, całkowicie różne od tych, które znajdowały się tam przez ponad 100 lat. Zapytany o to dyrektor Kendzierawski skwitował problem pytaniem: Ile kosztują drzwi drewniane, a ile plastikowe?

– W najbliższych dniach przyjrzymy się poczynaniom inwestora – obiecał Wira.

Kamienica przy ul. Lubelskiej 78 została zbudowana jeszcze przed 1914 r. Z uwagi na to, że mieścił się w niej Urząd Pocztowo-Telegraficzny została utrwalona między innymi także na przedwojennych pocztówkach.