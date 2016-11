Chełm: Miliony na asfalt, skrzyżowania i wiadukt

Do tej pory miasto mogło sobie pozwolić jedynie na odcinkowe remonty ul. Rejowieckiej. Na pozostałe ulice brakowało pieniędzy

– Otwarcie ofert nastąpi już 22 listopada – informuje Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – Do udziału w ograniczonym przetargu zaprosiliśmy siedem firm, w tym takich potentatów jak Budimex czy Strabag.

Tak olbrzymie środki to efekt udziału Chełma w konkursie ogłoszonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jego ideą jest zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w Transeuropejskiej Sieci Drogowej (TEN – T). Pieniądze dostał jeszcze tylko Kraków, Koszalin i Częstochoa. Chełm otrzymał najwięcej.

– Pozyskanie 170 mln zł umożliwi nam kompleksową przebudowę ulic Rejowieckiej, Al. Przyjaźni, Rampy Brzeskiej i Wschodniej. Nasz projekt uwzględnia również budowę nowego wiaduktu, ulic i skrzyżowań oraz ponad 8 km ścieżek rowerowych – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma.

Drogowy projekt szacowany na 200 mln zł to największe przedsięwzięcie inwestycyjne w mieście od kilkudziesięciu lat. Do tej pory miasto mogło pozwolić sobie jedynie na cząstkowe remonty niewielkich odcinków krajowej „dwunastki”. Z reguły inwestycje te sprowadzały się do modernizacji fragmentów ul. Rejowieckiej. O kompleksowej przebudowie całego szlaku komunikacyjnego nie mogło być mowy.

Cała inwestycja zostanie przeprowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na prace przygotowawcze miasto zarezerwowało w budżecie pół miliona złotych.

– Same prace projektowe potrwają około 1,5 roku. Z kolei wykonawstwo ma zająć 2,5 rok – dodaje Tomasik. – Oznacza to, że nasza największa od lat inwestycja obliczona jest na cztery lata.