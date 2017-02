Chełm: Szkoła muzyczna z nową siedzibą i salą koncertową

Prace remontowe w budynku, który ma zająć Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, pochłonęły już 5,5 mln. zł. Brakujące 3,3 mln zł inwestor otrzymał właśnie z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.

– Nasze zadanie praktycznie zostało wykonane – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor spółki Antro. – Praktycznie gotowe są posadzki, wewnętrzne tynki, schody z balustradami i łazienki. Po wyburzeniu ścian działowych pomieszczenia zostały na nowo zaaranżowane i wyciszone. Wcześniej zdążyliśmy wymienić konstrukcję i całe poszycie dachowe oraz otworzyć przestrzeń z przeznaczeniem na salę koncertową na ponad 200 miejsc. Inna firma wstawiła nowe okna.

– Po przyznaniu nam ostatniej dotacji, pieniędzy powinno wystarczyć na doprowadzenie całego zadania do szczęśliwego końca – mówi Andrzej Wojtaszek, dyrektor PSM I i II stopnia. – Pozostały nam prace wykończeniowe w sali koncertowej, montaż drzwi wewnętrznych, zagospodarowanie całego terenu wokół szkoły wraz z zabytkowym parkiem, oryginalną, zewnętrzną piwnicą z dwoma kondygnacjami, parkingami i drogami dojazdowymi. Po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu prace powinny rozpocząć się w czerwcu, a zakończyć w listopadzie. Przeprowadzkę szkoły do nowej siedziby planujemy podczas przyszłorocznych ferii zimowych.

Nowa siedziba szkoły to pochodzący jeszcze z czasów carskich budynek sztabowy stojący na terenie dawnej wojskowej Składnicy Sanitarnej przy ul. Hrubieszowskiej. Z czasem przebudowano go tak, by pełnił funkcję mieszkaniową. Chełmska PSM otrzymała go od Agencji Mienia Wojskowego w ramach wymiany nieruchomości. Dyrektor Wojtaszek jest przekonany, że po remoncie obiekt będzie jednym z najładniejszych i najbardziej reprezentacyjnych w mieście.