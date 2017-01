Dina została przyjęta do służby w 2007 r. Pies został wyszkolony do wyszukiwania narkotyków. – Dina wielokrotnie udowadniała swoją skuteczność i przydatność, ujawniając podczas prowadzonych kontroli nielegalne substancje narkotyczne – mówi ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG. – Uczestniczyła również w wielu działaniach profilaktyki antynarkotykowej w placówkach edukacyjnych oraz promowała pozytywny wizerunek Straży Granicznej na różnego rodzaju akcjach charytatywnych i pokazach tresury psów służbowych.

Przez ostatnie 10 lat „czworonożnemu funkcjonariuszowi” w codziennej służbie towarzyszył chor. szt. SG Piotr Matczuk. – Przewodnicy psów służbowych muszą posiadać szczególne predyspozycje do współpracy ze zwierzętami – podkreśla ppor. Sienicki. – Również psy przed przyjęciem do służby przechodzą szereg testów.

Ta służba rozpoczyna się od wspólnego szkolenia w Ośrodku Szkoleniowym SG, trwającym od 4 do 6 miesięcy. Człowiek i pies wspólnie zdobywają wiedzę oraz umiejętności wykorzystywane w późniejszej pracy.

– Dinę wypatrzyłem podczas zakupów psów do służby. Wiedziałem, że to jest pies dla mnie – wspomina chor. sztab. Muatczuk. – Od tamtej pory starałem się jak najlepiej nią opiekować, a ona odwdzięczała się dobrą pracą. W ramach naszych wspólnych działań z policją wielokrotnie znajdowała marihuanę i amfetaminę. Bardzo się do tego psa przywiązałem. Tym bardziej, że od początku komendant pozwolił mi trzymać Dine u siebie, a nie w służbowym kojcu – dodaje.

Obecnie Matczuk w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu czeka na przydział nowego psa, a Dina do tego stopnia za nim tęskni, że nie chce wychodzić z przydomowego kojca.

W NOSG niedawno na emeryturę odszedł także foksterier Bajtek, który również specjalizował się w wykrywaniu narkotyków. Przez 11 lat w codziennej służbie towarzyszył chor. szt. SG Markowi Michnie i to u jego boku spędza swoją spokojną starość.

Obecnie w Nadbużańskim Oddziale SG służbę pełni 51 psów. Jedne przygotowane są do zadań patrolowo-obronnych, inne do tropienia lub wyszukiwania materiałów wybuchowych, narkotyków oraz papierosów.