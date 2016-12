Gang przemycał i sprzedawał papierosy

Ze zgromadzonego materiału wynika, że grupa działała na terenie województwa lubelskiego od jesieni 2015r. – mówi ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

– Papierosy przemycała w międzynarodowym pociągu z Kijowa do Warszawy, a towar rozprowadzała po lubelskich targowiskach bądź ekspediowała w głąb kraju do ustalonych już odbiorców. W ten sposób do obrotu trafiło co najmniej 86 tys. paczek papierosów. Dla Skarbu Państwa to strata prawie 1,5 mln zł.

Lubelska prokuratura przedstawiła już sześciu mężczyznom zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Ponadto trzech z nich usłyszało zarzut kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

O podobnym sukcesie NOSG ppor. Sienicki informował także przed tygodniem. W tamtym przypadku jeszcze bardziej zorganizowaną papierosową grupę przestępczą rozpracowali funkcjonariusze SG z Dorohuska. W efekcie do odpowiedzialności zostało pociągniętych 24 Polaków i współpracujący z nimi Ormianin.

Mundurowym udało się udowodnić, że zatrzymani na szeroką skalę zajmowali się przechowywaniem, przewożeniem oraz dalszą dystrybucją papierosów przemyconych z Ukrainy. Zajmowali się także ich nielegalna produkcją. Działali na terenie województw lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, śląskiego, oraz mazowieckiego.

- Punktem kulminacyjnym postępowania było wykrycie w październiku na terenie województwa łódzkiego towarów tytoniowych z przemytu, urządzeń do produkcji oraz hurtowej ilości pustych jeszcze opakowań opatrzonych nadrukami znanych papierosowych marek – mówi ppor. Sienicki. - Tylko w latach 2015 i 2016 r. grupa wprowadziła do nielegalnego obrotu papierosy o łącznej wartości rynkowej przekraczającej 4 mln zł.