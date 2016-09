Wspólne zdjęcie pod wiekową jabłonią, która ma tyle samo lat co jubilatka – 107-letnia pani Marianna Błaziak

Szacowną jubilatkę w dniu urodzin odwiedzili starosta Janusz Szpak wraz wójtem gminy Janem Kuchtą oraz Elżbieta Prus, reprezentującą marszałka województwa lubelskiego. Niespodziankę pani Mariannie sprawili też uczniowie krasnostawskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy tak dostosowali trasę rajdu rowerowego, aby wstąpić do Dobryniowa i zaśpiewać wspólnie 200-lat.

Marianna Błaziak jest drugą pod względem wieku mieszkanką w naszym województwie, a 23 w kraju. W całej Polsce 2,3 tys. osób ma za sobą setne urodziny. Znamienne, że ich liczba stale rośnie. Jeszcze w 2007 roku było tylko 1,4 tys. takich osób, natomiast prognoza na rok 2035 wskazuje na liczbę 9,7 tys.

Spotkanie z jubilatką z Dobryniowa tradycyjnie odbyło się pod słynną już jabłonką, która ma tyle lat, co gospodyni posesji. Córka pani Marianny przygotowała nawet szarlotkę, do której użyła jabłek z wiekowego drzewa. Urodziny przebiegały w radosnej atmosferze, głównie dzięki jubilatce, która tryskała humorem. Bez okularów sama odczytała tekst życzeń od marszałka województwa przekazany jej na ozdobnym ryngrafie. Nie obyło się też bez lampki szampana, którą pani Marianna wychyliła wraz z gośćmi. Zwróciła przy tym uwagę, że od kiedy skończyła sto lat, co roku pije toast za swoje zdrowie ze starostą.

– Nasza jubilatka wciąż jest osobą dziarską, sprawną, samodzielną, pogodną i niezmiennie uśmiechniętą – mówi Sławomir Kamiński, rzecznik starostwa krasnostawskiego. – Na nic nie narzeka i cieszy się każdym dniem.

Pani Marianna w ciągu swojego długiego życia doczekała się czworga dzieci, siedmiorga wnucząt, 12 prawnucząt i czwórki praprawnuków. Urodzona i wychowana w rodzinie carskiego podoficera, w gronie dziewięciorga rodzeństwa przeżyła zabór oraz I i II wojnę światową. Młodzieńcze lata spędziła bardzo aktywnie, pełniąc wiele społecznych funkcji, m.in. jako siostra PCK.

Miała także swój wkład w budowę kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Dobryniowie. Jeden z wnuków Pani Marianny to Tomasz Błaziak, utytułowany kulturysta, mistrz Europy z 2002 roku, dwukrotnie czwarty zawodnik mistrzostw świata.