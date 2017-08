Nie rozjeżdżajcie Bolka! Kierowcy największym wrogiem 650-letniego dębu

Ok. 650-letni dąb szypułkowy, pomnik przyrody chroniony od 1959 roku. Jego obwód to 870 cm, co stawia go w szeregu największych dębów w Polsce. Bolko ma wyjątkowo okazałą koronę o wymiarach 34x30m.

Według legendy pod drzewem wypoczywać miał Bolesław I Chrobry w trakcie wyprawy na Kijów. W 2016 roku był jednym z kandydatów na Drzewo Roku w Europie, jako jedyne drzewo z Polski.