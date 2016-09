Pobili kolegę od kieliszka

Dwaj młodzi ludzie odpowiedzą za napaść. Razem z kolegą pili alkohol. W pewnej chwili pobili go i uciekli. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Napastników zatrzymali policjanci z Dorohuska. Ofiara pobicia to 22-latek z gm. Dubienka. Do zdarzenia tego doszło pod koniec sierpnia. Z ustaleń śledczych wynika, że 22 wraz z dwoma znajomymi pił alkohol. W pewnej chwili doszło między nimi do kłótni. Mężczyzna został pobity, po czym kompani opuścili miejsce spotkania.

Bliscy rannego wezwali pomoc. 22-latek z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala. Policjanci namierzyli napastników. To 20-letni mieszkaniec gm. Dubienka oraz jego 19-letni kolega. Obydwaj zostali zatrzymani. Grozi im do 3 lat więzienia.