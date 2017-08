Przed widzeniem rozebrali ją do naga. "Upokorzyli mnie z czystej złośliwości"

– To był upalny dzień – mówi Ewa S. – Do więzienia w Chełmie przyjechałam w przewiewnej, wydekoltowanej sukience i bez stanika. Nawet gdybym próbowała, to trudno byłoby mi pod takim okryciem coś schować. Kiedy już się rozebrałam, strażniczka kazała mi podnieść ręce do góry. Z równym skutkiem dla niej mogłam to zrobić w sukience.

Pani Ewa zwróciła uwagę, że funkcjonariuszka nie sprawdziła jej bielizny, ani sukienki pod kątem ewentualnego ukrycia tam niedozwolonych przedmiotów. Nie zainteresowała się butami. Nie odpowiedziała też na pytanie, co było powodem przeprowadzenia rewizji osobistej.

– Już po kontroli zażądałam kserokopii protokołu z tej czynności – dodaje Ewa S. – Odmówiono mi. Podejrzewam, że upokorzono mnie z czystej złośliwości, jeśli nie z zemsty.

Pani Ewa nie ukrywa, że jej partner już piąty miesiąc spędza w areszcie tymczasowym w związku z podejrzeniem o handel narkotykami. Jednak ona sama w tej sprawie w żaden sposób nie jest stroną, ani nawet świadkiem. Podejrzewa natomiast, że mogła narazić się strażnikom podczas poprzedniej, pierwszej wizyty w więzieniu.

– Tak się złożyło, że przed tamtą wizytą przeczytałam w internecie tekst, w którym zarzucono chełmskim strażnikom, że… „uszczuplają” paczki przysyłane osadzonym. Już w więzieniu strażnik zażądał ode mnie, bym pozostawiła u niego kosztowną torebkę i drogi telefon. Żachnęłam się: czy kiedy wrócę, na pewno odbiorę swoją własność? Kiedy funkcjonariusz zapewnił mnie, że na dyżurce nie ma prawa nic zginąć, odesłałam go do internetowego tekstu o paczkach. Teraz się zemścili.

– Pełniąc służbę wszyscy funkcjonariusze Służby Więziennej zobowiązani są sumiennie wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w kontaktach z osobami pozbawionymi wolności, jak również innymi osobami zobowiązani są zawsze kierować się zasadami praworządności i poczuciem odpowiedzialności, przy poszanowaniu ich praw oraz godności osoby ludzkiej – napisał nam w odpowiedzi na pytanie o incydent z Ewą S. porucznik Konrad Wierzbicki, rzecznik Zakładu Karnego w Chełmie.