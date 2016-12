Strażacy liczą na miliony euro

Nowe centrum zarządzania kryzysowego, punkt ratownictwa wodnego, modernizacje remiz w terenie oraz zakup sprzętu dla zawodowych strażaków. Wszystko to obejmuje projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa Stefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy”.

Wspólnikami w tym projekcie jest miasto Włodawa, tamtejsze starostwo oraz sześć włodawskich gmin: Włodawa, Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin i Wyryki. W związku z tym, że projekt zostanie zgłoszony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina włodawianom potrzebny był partner zza Buga. Pozyskali go podpisując deklarację partnerstwa z Brzeskim Obwodowym Oddziałem Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi.

Liderem projektu jest gmina Włodawa. – Nasz projekt opiewa na blisko 2,8 mln euro (ok. 12,3 mln zł) z czego oczekiwana przez nas kwota dofinansowania to prawie 2,4 mln euro – mówi Tadeusz Sawicki, wójt gminy Włodawa. – Jednym z celów jest wzmocnienie zdolności reagowania jednostek straży pożarnej w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i innych stanów zagrożenia na terenie naszego powiatu oraz w Rejonie Brzeskim i mieście Brześć.

Przystępując do projektu strona białoruska ma nadzieję pozyskać pieniądze na modernizację i wyposażenie w Brześciu stacji diagnostyczno-serwisowej samochodów tamtejszych straży pożarnych. Ponadto w rachubę wchodzi budowa remizy i zakup średniego samochodu strażackiego dla jednostki w Domaczewie.

– Jeśli nasz projekt zostanie zaakceptowany, to takie samochody otrzymają też OSP w Orchówku, Urszulinie, Starym Brusie, Zahajkach i Hannie – wylicza wójt Sawicki. – Pieniędzy wystarczy na nowe centrum zarządzania kryzysowego w Orchówku, modernizację remizy w Urszulinie i rozbudowę takiego obiektu w Hańsku. Ponadto w projekcie przewidzieliśmy zakup łodzi motorowej dla Powiatowej PSP we Włodawie oraz sprzętu osobistego i do prowadzenia akcji ratowniczych dla strażaków z pozostałych jednostek.

W projekcie uwzględniono też środki na wspólne ćwiczenia oraz kierowane do mieszkańców kampanie społeczne.