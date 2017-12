W tej szkole uczniowie nauczą się obsługi drona

W poniedziałek uczniowie rozpoczęli pięciodniowe szkolenie teoretyczne. Z kolei praktyczne poprzedzą zajęcia na symulatorze. – W związku z tym projektem zakupiliśmy trzy drony – mówi Jarosław Wójcicki, dyrektor ZSEiT. – Wydaliśmy na to prawie 10 tys. zł. Jeśli chodzi natomiast o samo szkolenie wraz z egzaminem, to poza szkołą uczniowie musieli by za nie zapłacić około 3 tys. zł.

Szkolenie operatorów dronów to tylko jeden ze składników szkolnego projektu pod nazwą Energia Kompetencji 2. By młodzież nabyła dodatkowe uprawnienia, szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości pół miliona złotych. – Dzięki dotacji mogliśmy sobie także pozwolić na przeszkolenie trzech 10-osobowych grup w obsłudze wózków widłowych – dodaje Wójcicki. – Ponadto kolejna 10-osobowa grupa skorzystała z dodatkowych zajęć z robotyki, a dwie następne mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie programowania przestrzennego. W tym przypadku na potrzeby uczniów zakupiliśmy nowoczesną drukarkę 3D.

Szkolny projekt obejmuje także specjalistyczne zajęcia z kompetencji cyfrowej (40 uczniów), płatne staże w zakładach pracy oraz dodatkowe zajęcia dla przyszłych logistów i spedytorów.

W ramach szkolenia operatorów dronów szkoła współpracuje z Centrum Lotniczym chełmskiej PWSZ. – Dzięki świadectwu kwalifikacji uczniowie będą mogli świadczyć pracę operując dronem – mówi Łukasz Puzio, dyrektor Centrum Lotniczego. – Tego rodzaju praktyki bez wymaganego świadectwa są po prostu nielegalne. A jeśli chodzi o naszą uczelnię, to specjalizacja w pilotowaniu dronów w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn ruszy u nas od października przyszłego roku.