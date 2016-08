Wpadka pijanego kierowcy. Wyjął 100 dolarów

W cwartek wieczorem patrol drogówki w miejscowości Brzeźno próbował zatrzymać do kontroli samochód audi, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Kierowca, pomimo dawanych sygnałów do zatrzymania, nie zatrzymał się i odjechał w stronę Dorohuska. Funkcjonariusze po przejechaniu około kilometra zatrzymali pojazd. Kierującym okazał się 40-letni obywatel Ukrainy, który był nietrzeźwy. Miał 2 promile alkoholu w organizmie. W pewnej chwili włożył do policyjnego bagażnika motocykla banknot o nominale 100 dolarów amerykańskich, mówiąc że to prezent za odstąpienie od czynności.

Również w nocy patrol drogówki na ulicy Aleja Przyjaźni w Chełmie zatrzymał do kontroli audi. Kierujący nim 52-letni mieszkaniec gminy Chełm miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Podczas kontroli nie miał przy sobie uprawnień do kierowania.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Zabezpieczone zostały też pieniądze, które oferował policjantom Ukrainiec. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego udzielenie korzyści majątkowej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.