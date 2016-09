Kupiła telefon na OLX, w pudełku był ryż

Kobieta tłumaczyła policjantom, że przed dokonaniem transakcji kontaktowała się ze sprzedającym, który zapewniał ją, że telefon jest nowy, posiada gwarancję oraz komplet dokumentów. Za przesyłkę zapłaciła ponad 1500 złotych.

Gdy otworzyła paczkę okazało się, że w pudełku po telefonie jest ryż. Firma dostarczająca przesyłkę najprawdopodobniej wstrzyma się z przekazaniem gotówki sprzedawcy. Policjanci wyjaśniają sprawę i przypominają o zachowaniu ostrożności podczas internetowych zakupów.

- Gdy decydujemy się na zakupy za pośrednictwem Internetu upewnijmy się najpierw co do wiarygodności i rzetelności sprzedającego, zarówno w sklepach internetowych, jak też na portalach aukcyjnych. Przede wszystkim uważajmy na wszelkie super okazje, gdyż oferowany przedmiot może różnić się od przedstawionego na zdjęciu, bądź też nie został nabyty przez sprzedającego w sposób legalny. Zachowajmy wszelką korespondencję ze sprzedającym zanim transakcja nie zostanie pozytywnie zakończona - informuje as. Ewa Czyż z policji w Chełmie.