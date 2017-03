W poniedziałek około godziny 7.40 na krajowej „dwunastce” pod miejscowością Stopie (pow. chełmski) zderzyły się dwa samochody. Podróżowało nimi siedmioro obywateli Ukrainy. Chociaż wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, to ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Niektórzy już zostali zwolnieni do domów.