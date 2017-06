Centralny Plac Zabaw ponownie przed Centrum Kultury

Centralny Plac Zabaw to wyjątkowa przestrzeń stworzona do nietuzinkowych działań artystycznych, sportowych i edukacyjnych. W tym roku projekt zorganizowany zostanie już po raz piąty. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.



- W ramach inauguracji zapraszamy do wspólnej zabawy przy dźwiękach, które zaserwuje niezastąpiony za gramofonami Przem Kepasa i udziału w bezpłatnych warsztatach z różnych dyscyplin ruchowych jak parkour, freerun, slackline, freestyle football, nowy cyrk, czy deskorolka - zachęcają organizatorzy.



To jednak nie wszystko, co zaplanowano na pierwszy dzień projektu. Miłośnicy jazdy na deskorolce będą mogli udekorować swoje deski w ramach akcji "Maluj Gripa". Sobotę zwieńczy koncert na Wirydarzu CK o godz. 21. Wystąpi Hubert Tas & The Small Circle.



Jednym z głównych punktów CPZ jest specjalnie zaprojektowana Strefa Ruchu – miejsce spotkań i treningów miłośników miejskich sportów; platforma darmowych warsztatów, zlotów, pokazów i konkursów dyscyplin takich jak Parkour, Freerun, Street Workout, Skateboard, BMX, Freestyle Football, Slackline, Street Dance czy Footbag. Ta przestrzeń będzie dostępna codziennie.



W tym roku Centralny Plac Zabaw potrwa do 3 września. Wydarzenia w ramach projektu organizowane będą codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Organizowane będą bezpłatne warsztaty, które cechuje różnorodność propozycji i nowatorski charakter. - Zaplanowaliśmy ponad dwadzieścia modułów warsztatowych skierowanych do różnych grup wiekowych. Ich cykliczność pozwala na systematyczną pracę i utrwalanie nowej wiedzy i umiejętności - zachęcają organizatorzy.



W poniedziałki organizowane będą warsztaty makramy i jazdy na rolkach, wtorki poświęcone będą skateboardingowi oraz parkourowi. Organizowana będzie również Karuzela Sztuki. W środy będzie można wziąć udział w warsztatach freestyle football oraz "Dobrze się składa". Czwartki to ponownie skateboard i parkour, ponadto będzie można wziąć udział w zajęciach poświęconych tworzeniu komiksów. W piątki organizowane będą podwórkowe zabawy oraz warsztaty bmx. W soboty działać będą Sztukmistrze, z kolei w niedzielę prowadzone będą zajęcia Slackline. Na część warsztatów obowiązują zapisy.



Program inauguracji:



Sobota, 1 lipca:

- godz. 12: występ Przem Kepasa; bezpłatne waarsztaty: parkour, freerun, slackline, freestyle football, nowy cyrk, deskorolka; akcja "Maluj Gripa"

- godz. 21: koncert na Wirydarzu - Hubert Tas i The Small Circle



Harmonogram warstatów:



Poniedziałki:

- godz. 16: Makrama

- godz. 18: Rolki



Wtorki:

- godz. 15: Skateboard

- godz. 17: Parkour

- godz. 17: Karuzela Sztuki



Środy:

- godz. 15: Freestyle Foobball

- godz. 17.30: Dobrze się składa



Czwartki:

- godz. 15: Skateboard

- godz. 16: Komiks

- godz. 17: Parkour



Piątki:

- godz. 17.30: Podwórkowe zabawy

- godz. 18: BMX



Soboty:

- godz. 16: Sztukmistrze



Niedziela:

-godz. 15: Slackline