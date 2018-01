Finał WOŚP 2018 w Lublinie i regionie. Co będzie się działo?

- W Lublinie na ulice wyjdzie w tym roku ponad 500 wolontariuszy, którzy będą zbierać pieniądze do puszek na leczenie noworodków, którym poświęcony jest tegoroczny finał - mówi Paulina Pukaluk z Lubelskiego Sztabu WOŚP.

W tym roku w całym województwie zarejestrowało się 77 sztabów. Jak co roku od 24 lat do finału przyłączają się uczniowie i absolwenci Społecznych Szkół im. S.F. Klonowica. - W ubiegłym roku pobiliśmy rekord, udało nam się zebrać blisko 70 tysięcy złotych - mówi Jolanta Dyrda, szefowa sztabu działającego przy „Klonowicu”. - Jak co roku nasz sztab jest rodzinny, będą kwestować uczniowie i absolwenci. W tym roku mamy 85 wolontariuszy. Najmłodsi będą kwestować w Tarasach Zamkowych, a na czas finału cały sztab przeniesie się do Galerii Olimp, gdzie będą główne atrakcje lubelskiego finału.

Varius Manx w Lublinie

Atrakcje szykuje Galeria Olimp w Lublinie. - Jednym z głównych wydarzeń będzie impreza plenerowa na terenie głównego parkingu Galerii Olimp przy Al. Spółdzielczości Pracy. Powstanie tam wielka scena, na której zagrają znane w naszym regionie zespoły prezentujące najróżniejsze gatunki muzyczne - zapowiada Anna Kuflewska-Fiuk z Galerii Olimp i dodaje: Zabawa pod sceną będzie trwać od godziny 17 do 21.30.

Głównym punktem lubelskiego finału będzie koncert zespołu Varius Manx & Kasia Stankiewicz.

- Około godziny 20, wraz z początkiem koncertu wyślemy „Światełko do nieba”. Połączymy się wtedy z całą Polską i na tle efektownego pokazu sztucznych ogni pokażemy jak potrafią bawić się mieszkańcy Lublina - dodaje Kuflewska-Fiuk.

Animacje i pokazy

Główną atrakcją wewnątrz „Olimpu” ma być scena, która stanie w głównym holu południowej części.

- Będzie tam można obejrzeć między innymi pokazy tańca, animacje dla dzieci, pokazy sportowe i teatralne - wylicza Kuflewska-Fiuk. - Pojawią się tam także znane osoby między innymi artyści, sportowcy, osoby zaangażowane w życie społeczne Lublina oraz wolontariusze.

Blisko sceny będą też przedstawiciele mBanku, którzy przez cały dzień będę liczyć pieniądze zbierane podczas finału.

Na parkingu przed południową częścią Galerią Olimp, będzie można obejrzeć pokazy służb mundurowych.

- Przedstawiciele służb - straży miejskiej, pogotowia ratunkowego i ochotniczej straży pożarnej - zaprezentują pojazdy oraz sprzęt, których na co dzień używają w pracy - mówi Kuflewska-Fiuk.

Szkolenia i pokazy

- Jak co roku przy okazji finału WOŚP zadbamy również o zdrowie. Będzie można skorzystać z informacji dotyczących profilaktyki nowotworów a także sprawdzić swój stan zdrowia w ramach akcji studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Będą też szkolenia i pokazy z udzielania pierwszej pomocy - dodaje Anna Kuflewska-Fiuk.

Z kolei w Tarasach Zamkowych w Lublinie odbędzie się akcja „badaj się i wesprzyj Orkiestrę”. Na poziomie -2 centrum handlowego, w godzinach 12-18, na odwiedzających czekać będzie strefa bezpłatnych badań. Każdy chętny będzie mógł zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, glukozę, PEF (szczytowy przepływ oddechowy), a także dokonać pomiaru składu masy ciała oraz skorzystać z porad lekarza. Będzie też można skorzystać z przeglądów stomatologicznych i porad dotyczących higieny jamy ustnej. Nie zabraknie pokazów i warsztatów udzielania pierwszej pomocy.

Wiosłuj dla Orkiestry

W Atrium Felicity w Lublinie będzie można wziąć udział w próbie bicia rekordu w największej ilości osób, które w ciągu 10 godzin przepłyną dystans 500 metrów na ergometrze wioślarskim. W rywalizacji, poza Lublinem, udział wezmą również mieszkańcy Gdańska, Poznania, Torunia, Warszawy i Bydgoszczy.

Zawody będzie można oglądać nie tylko na specjalnie ustawionym ekranie, ale również na żywo w internecie. Ponadto w Atrium Felicity przez cały dzień będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami.

Koncerty, licytacje i kuchnia polowa

- Jesteśmy jednym z największych sztabów w Polsce. Działamy od 13 lat, na terenie Zamościa i kilku innych miejscowości. W tym roku mamy 550 wolontariuszy - mówi Andrzej Szumowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zamościu i szef zamojskiego sztabu. - W ramach finału w Galerii Twierdza w godzinach 11-20 będą odbywać się koncerty, licytacje - m.in. koszulek sportowców, monet i obrazów - oraz tradycyjne światełko do nieba. Przy ul. Lubelskiej będą pokazy samochodów terenowych oraz kuchnia polowa i grill. Z kolei w MDK będzie m.in. prowadzona akcja informacyjna dotycząca dawców szpiku, będzie się można zarejestrować w bazie potencjalnych dawców.

Wirtualna puszka i aukcje

Żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wrzucić pieniądze do puszki wolontariusza, ale też dokonać m.in. wpłaty na stronie WOŚP, wesprzeć wirtualną skarbonkę lub wrzucić pieniądze do wirtualnej puszki, wykonać przelew czy kupić konkretne produkty. Szczegóły na temat sposobów wsparcia można znaleźć na https://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj.

Można też wziąć udział w aukcjach internetowych, w które jak co roku angażują się znane osoby m.in. artyści, sportowcy, dziennikarze. To szansa na wylicytowanie spotkania z gwiazdą albo ciekawego przedmiotu.

Wszystkie aukcje można znaleźć na stronie internetowej http://aukcje.wosp.org.pl/.