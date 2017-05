Rozmowy o mieście: Spotkanie z Miejskim Architektem Zieleni

– Choć zieleń naszego miasta powoli nabiera blasku, to jest jeszcze wiele spraw, które wymagają poprawy – stwierdza organizator spotkania - Rada i Forum Kultury Przestrzeni – Po krótkiej prezentacji, chcemy porozmawiać o wyzwaniach i potrzebach, które stoją przed nami.

Hanna Pawlikowska – w zawodzie od 1984 roku. Pierwsze doświadczenia zdobywała w firmach prywatnych, później również własnej. Od 2000 r. urzędnik - Ogrodnik Miejski w Bydgoszczy, zastępca i następnie Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska. Od 2013 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Lublin, a od września 2014 r. Miejski Architekt Zieleni.

– Przeszłam wszystkie etapy planowania i budowy terenów zieleni. Praca fizyczna też nie jest mi obca i takie doświadczenie procentuje w pracy urzędniczej. Zieleń to nie tylko mój zawód to również moja pasja – mówi o sobie.

Rozmowy o mieście 2017 to comiesięczne, otwarte spotkania z okazji 700-lecia Lublina. Po krótkiej prezentacji Rada i Forum Kultury Przestrzeni zaprasza do zadawania pytań i dyskusji o przyszłości miasta. Na miejsce spotkania organizator zachęca do przybycia pieszo, komunikacją publiczną lub rowerem.