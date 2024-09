„Złota Setka” Dziennika Wschodniego – poznaj wyniki, zobacz galerię

Od ponad ćwierć wieku Dziennik Wschodni publikuje rankingi najlepszych przedsiębiorstw. Powstają one w oparciu o twarde dane ekonomiczne. W tym roku hegemonem jest PGE Dystrybucja S.A. Firma zajęła I miejsce w rankingu głównym oraz kategoriach duża firma, nakłady inwestycyjne, usługi, zysk brutto, zysk netto.

Doskonale znana Stokrotka Sp. z o.o. to triumfator w kategorii handel i największy pracodawca. Z kolei Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. zajął I miejsce w kategorii produkcja, przemysł. Radzyńska Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek to zdobywca I miejsce w kategorii firma spożywcza. W kategorii eksport wygrała lubelska firma Spiżarnia. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. zajęło I miejsce w kategorii budownictwo.

Jukki Poland Sp. z o.o. to triumfator w kategorii dynamika przychodów, dynamika zatrudnienia. Natomiast Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to zdobywca I miejsce w kategorii dynamika zysku netto. Liderem w kategorii rentowność jest MJ2 Team Managers. Znany Petrodom Paliwa Sp. z o.o. sp. k. zajął I miejsce w kategorii firma średnia, zaś Same Deutz-Fahr Polska Sp. z o.o. triumfuje w kategorii najwyższy zysk na jednego zatrudnionego. DTS SYSTEM Sp. z o.o. zajął I miejsce w kategorii firmy małe i mikro.

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom naszego rankingu serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z dzisiejszej gali plebiscytu „Złota Setka” Dziennika Wschodniego. Relacje wideo, w tym krótkie wywiady z przedstawicielami lubelskiego biznesu, można też zobaczyć na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl oraz na kansle YouTube Dziennika Wschodniego.