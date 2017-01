DKF Benshi w styczniu: Kino Kultowe

Noworoczne Benshi startuje we wtorek, 10 stycznia, projekcją filmu Marka Koterskiego - "Dzień Świra". Legendarna polska produkcja opowiada o losach Adasia Miauczyńskiego, sfrustrowanego inteligenta, przeżywającego "piekło najbliższych pięciu minut".



11 stycznia organizatorzy zaproponują spotkanie z grupą Monty Pythona - "Monty Python i Święty Graal". Brawurowa komedia utrzymana w specyficznym, brytyjskim klimacie czarnego humoru, charakterystycznego dla formacji, do której należał między innymi Terry Gilliam, reżyser filmu.



Z kolei 17 stycznia będzie można zobaczyć debiutancki pełnometrażowy film Guya Ritchiego, twórcy "Sherlocka Holmesa". W "Porachunkach" z 1998 roku reżyser opowiada historię czterech przyjaciół, którzy postanawiają ograć w karty i zgarnąć pieniądze potężnego gangstera.



24 stycznia będzie miała miejsce projekcja "Czterech pokoi", czyli zlepka etiud w reżyserii m.in. Quentina Tarantino i Roberta Rodrigueza, które łączy motyw przewodni - wszystkie rozgrywają się w tym samym hotelu nadzorowanym przez fajtłapowatego boya - Teda.



W środę, 25 stycznia wyświetlony zostanie film "Urodzeni mordercy" z Juliette Lewis oraz Woody'ym Harrelsonem. Dzieło Olivera Stone'a, to historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.



Ostatni w tym miesiącu seans w ramach cyklu będzie miał miejsce 31 stycznia. Zobaczymy film "Wielki Błękit" Luca Bessona. Jacques i jego przyjaciel z dzieciństwa Enzo rywalizują o mistrzostwo w nurkowaniu bez butli. Obaj chcą pobić kolejny rekord.



Wstęp na poszczególne seanse jest wolny, jednak obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CK.