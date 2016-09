Ona to Apollo, on Orestes. Jest też Fatum, James Dean, Kurt Cobain, Karol Kot, nauczyciel, matka i kilkanaście innych postaci – lalek. Jest także chór mówiący językiem tabloidów i komentarzy w sieci.

Głośna zbrodnia w Rakowiskach pod Białą Podlaską jest tu pretekstem do opowieści o tym jak młodzi ludzie ze świata realnego gładko przechodzą do wirtualnego. Spektakl opowiada też o tym, z czym najbardziej zmaga się młodzież – ze szkołą i rodzicami.

Spektakl nie domyka tematu. Kończy się symbolicznym rozłożeniem rąk. – To trampolina do rozmowy – tłumaczy reżyser Grzegorz Grecas. – Chciałbym, by młody człowiek wrócił do domu i porozmawiał o tym z rodzicami.

Do pracy nad spektaklem zostali zaproszeni licealiści z wrocławskich szkół. To właśnie opinie „grupy eksperckiej” miały wpływ na ostateczny kształt spektaklu.

– Na pierwszym spotkaniu zapytaliśmy kto słyszał o tej zbrodni. Słyszeli, wiedzieli nawet, że zrobili to ich rówieśnicy. Potem było pytanie czy ktoś o tym rozmawiał z rodzicami. Okazało się, że nikt – opowiada reżyser. – Tylko jedna osoba wspomniała, że następnego dnia po morderstwie nauczycielka w szkole zapytała swoich uczniów czy chcą o tym porozmawiać. I tyle.

Spektakl adresowany do uczniów szkół średnich. Powstał w ramach Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie. Kontakt: neTTheatre@gmail.com, tel. 798 199 250.