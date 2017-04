"Uporczywe upodobanie". Estetyka brzydoty na wystawie w Galerii Labirynt

"Uporczywe upodobanie" to wystawa zainspirowana pojęciem delectatio morosa zaczerpniętym ze średniowiecznej scholastyki i przeniesionym w kontekst polskiej sztuki współczesnej. Prezentowane prace stanowią materializację natrętnych wizji artystów, lęków, fantazji, docierających niekiedy do granicy estetycznej wytrzymałości.

W wystawie biorą udział czołowi artyści polskiej sceny artystycznej oraz twórcy młodego pokolenia. Celem kuratorek jest pokazanie, w jaki sposób współczesna sztuka wpisuje się we wciąż aktualne tradycje obrazowania tematów odnoszących się do estetyki brzydoty, zwłaszcza w kontekście ciała ludzkiego, ale także innych sfer życia. Tytułowe uporczywe upodobanie to także niemożność odrzucenia natarczywych myśli i pragnień, nieustanne podążanie za tym, co nie mieści się w granicach stanu, który zwykło się nazywać normalnością. Wystawa ma być próbą ujawnienia tych skłonności i upodobań.

Artyści: Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Monika Zadurska-Bielak, Tomasz Bielak, Olaf Brzeski, Barbara Formella, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Kozyra, Zuza Krajewska, Robert Kuśmirowski, Elżbieta Jabłońska, Diana Lelonek, Jacek Malinowski, Tomasz Mróz, Aleksandra Ska, Karolina Żyniewicz.

Kuratorki: Paulina Kempisty, Aleksandra Skrabek

Wystawa będzie czynna do 4 czerwca. Galeria jest otwarta od wtorku do niedzieli w godz. 12-19. Wstęp wolny.