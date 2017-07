5 najczęstszych błędów w aranżacji wnętrz

Poradnik Urządzanie wnętrz jest wyzwaniem szczególnie dla osób, które robią to po raz pierwszy. Wielość pomysłów powoduje, że efekt końcowy jest daleki od wymarzonego. Architekt wnętrz podpowiada jakich błędów unikać. Niezależnie od tego, czy planujemy całkowity remont mieszkania czy niewielkie zmiany

Jednym z najczęstszych błędów jest pomieszanie stylów. Barokowo urządzona łazienka, nowoczesna kuchnia i skandynawska sypialnia wprowadzają chaos i brak spójności. Wynika to m. in. z poszukiwania własnego stylu, podpatrzenia inspiracji u znajomego lub w kolorowym magazynie. Zasada jest jednak prosta – spójność to podstawa dobrej aranżacji całego domu.

Decydując się na jeden styl należy przede wszystkim pozostać konsekwentnym w urządzaniu wszystkich pomieszczeń. Mieszkanie powinno być takie, jak jego mieszkańcy. Każdy z domowników jest inny, każdy ma swój charakter, ubiera się jak lubi i chciałby urządzać wnętrza tak, by czuć się w nich dobrze. Należy zatem znaleźć wspólny mianownik dla aranżacji poszczególnych przestrzeni.

Nietrafiona kolorystyka

– Urządzając mieszkanie często najpierw wybieramy kolor ścian, a dopiero później decydujemy się na meble. Kolejność powinna być jednak odwrotna - uważa Rafał Rogozik, architekt wnętrz Agata S.A.

Aranżację każdego pokoju powinniśmy zacząć od podjęcia decyzji dotyczącej wyposażenia, ponieważ dużo łatwiej jest dobrać później odpowiednią farbę, która stworzy spójną całość. Takie rozwiązanie pozwala na większą elastyczność przy aranżacji i zachowanie dobrego smaku. Warto również pamiętać, aby przy doborze kolorystyki uwzględnić funkcjonalność danego pomieszczenia oraz tryb życia domowników. Białe ściany niekoniecznie sprawdzą się w pokoju dziennym dla rodziny z małymi dziećmi. Dobierajmy zatem kolory we wnętrzach w sposób kontrolowany, aby odpowiadały naszym indywidualnym potrzebom i przede wszystkim stylowi. Mitem też są uniwersalne kolory tj. beż, biel, kremowy

Za dużo… wszystkiego!

Przy urządzaniu mieszkania w dobrym stylu często sprawdza się zasada – mniej znaczy więcej. Minimalizm nie bez przyczyny jest cały czas w trendzie. Pomaga porządkować przestrzeń i dodaje więcej światła. Dlatego ważne jest, aby nie przesadzać z dodatkami, a skupić się na funkcjonalności mebli oraz całego pomieszczenia. Zastanów się czemu ma służyć dany pokój, jaką będzie pełnił rolę w domowym życiu. Może okazać się, że dodatkowy fotel czy komoda wcale nie są potrzebne. Gromadzenie niepotrzebnych rzeczy nie tylko wygląda nieestetycznie, ale również ma wpływ na nasze samopoczucie. Tylko pozorny chaos, ale zamierzony i kontrolowany z pomocą architekta, może mieć uzasadnienie.

Źle dobrane oświetlenie

Kolejnym, najczęściej popełnianym błędem w aranżacji wnętrz jest błędne dostosowanie oświetlenia. Najczęściej dobieramy oświetlenie, które optycznie pomniejsza przestrzeń, ale nie dostarcza należytej ilości światła, albo z kolei za dużo i rzutuje na ergonomię przestrzeni. Według Rafała Rogozika, architekta wnętrz Agata S.A. należy zatem uwzględnić, ile dostarczamy światła naturalnego i maksymalnie je wykorzystać oraz zastanowić się, czy sztuczne oświetlenie ma by funkcjonalne czy ozdobne. Jak podpowiada architekt wnętrz można wykorzystać kilka trików, na przykład podświetlić półki lub umieścić kinkiety, które optycznie poszerzą pokój, a dodatkowe skierowanie światła do góry go podwyższy.

Meble nie na wymiar

Prawidłowy dobór rozmiaru mebli do konkretnych pomieszczeń jest nie lada wyzwaniem.

Często spotykamy się z wnętrzami, których wystrój stanowią tylko niewielkie, niskie meble lub – z drugiej strony – bardzo duże i masywne. Sekretem zachowania odpowiedniej skali jest mieszanie różnych kształtów, wysokości oraz rozmiarów mebli. Nieustannie należy pamiętać również o tym, aby dostosować je do wielkości pomieszczenia, a przede wszystkim do swojego gustu i stylu.

(oprac. na podstawie materiałów z biura prasowego Agata S.A.)