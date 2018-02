Kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego [porady]

Osoby rozważające zakup nieruchomości z rynku wtórnego, często mają obawy co do bezpieczeństwa takiej transakcji, a także ukrytych kosztów remontu. Na co zwrócić uwagę nabywając mieszkanie z drugiej ręki, aby nie przejąć cudzych długów i nie zamieszkać z niechcianymi lokatorami?