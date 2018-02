Wybieramy mieszkanie dla dwojga

Idealne miejsce zamieszkania dla pary młodych ludzi to w większości przypadków zaciszne osiedle w pobliżu centrum miasta. To jednak dla wielu mrzonka, bo takie mieszkania są zwykle za drogie. Podpowiadamy więc na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości, by jak najlepiej spełniała ona swoje funkcje.

Ile metrów dla dwojga?

Nie ma potrzeby kupowania dla dwojga młodych ludzi zbyt dużego mieszkania. Nie warto też jednak przesadzać w drugą stronę

– Kawalerka może okazać się zbyt małym lokum. Rozsądnym kompromisem biorącym pod uwagę komfort życia jest zakup dwupokojowej nieruchomości składającej się z w miarę przestrzennego salonu z aneksem kuchennym i małej sypialni – radzi Marcin Krasoń, ekspert firmy Home Broker

Oddzielenie części dziennej od nocnej daje dużo więcej swobody w życiu codziennym, jedna osoba może np. pójść spać gdy druga ma jeszcze coś do zrobienia. Dodatkowo, łatwiej jest kogoś przenocować w razie potrzeby. W ofercie deweloperów nie brakuje mieszkań o powierzchni 35-40 mkw. z wydzieloną małą sypialnią, na rynku wtórnym takie lokale też są możliwe do znalezienia.

Jeśli mamy więcej pieniędzy można pomyśleć o bardziej przestronnym mieszkaniu, na przykład trzypokojowym. Dzięki temu otrzymamy możliwość urządzenia np. gabinetu bądź pokoju gościnnego. Na rynku można kupić mieszkania trzypokojowe o powierzchni 50-55 mkw., taki lokal powinien parze wystarczyć nawet gdy niespodziewanie pojawi się dziecko.

Optymalna lokalizacja

Młodzi ludzie często lubią korzystać z uroków życia w dużym mieście, warto na to zwrócić uwagę przy wyborze miejsca zamieszkania. Nic tak nie zabija życia towarzyskiego jak dwie przesiadki i godzina drogi do centrum miasta, w którym mieszkają znajomi.

– Mało kogo stać na zakup lokalu w śródmieściu, trzeba więc szukać kompromisu, a tym będzie rozsądny dojazd do centrum komunikacją miejską, najlepiej bez przesiadki – ocenia Marcin Krasoń. – Zwróćmy jednak uwagę nie tylko na dojazd do centrum, ale i tryb życia. Jeden często chodzi do kina, drugi jeździ rowerem górskim, a trzeci pływa kilka razy w tygodniu. Warto pamiętać o zainteresowaniach przy podejmowaniu tej decyzji. Nie bez znaczenia będzie też posiadanie czworonoga.

Umiejscowienie w relacji do miejsc rekreacyjnych czy rozrywkowych to jedno, ale pamiętajmy, że najwięcej czasu przeciętny Polak poświęca na dotarcie do pracy. Dwa razy dziennie, pięć razy w tygodniu, dwadzieścia razy w miesiącu – to, czy dojazd do miejsca pracy zajmie nam 15 czy 45 minut znacząco zmienia komfort życia.

– Warto o tym pamiętać, biorąc też pod uwagę potencjalną zmianę pracy oraz rozwój miasta i okolicy. Jeśli w pobliżu nieruchomości planowane są nowe środki komunikacji, to na pewno można sprawdzić kiedy zostaną oddane do użytku. Być może warto pomęczyć się pół roku i zaczekać na zakończenie prac – radzi Marcin Krasoń.

Do czego warto dopłacić

Sporo kupujących pierwsze mieszkanie nie ma jeszcze zgromadzonych wielu rzeczy. Bez problemu pomieści cały dobytek w mieszkaniu. Z roku na rok ich zasoby będą jednak rosnąć i wtedy zbawieniem będzie komórka lokatorska lub piwnica. Można tam ulokować nieużywane ubrania, kartony po sprzętach czy inne duże przedmioty, które mogą się kiedyś przydać. Nie zapominajmy o rowerach – wiele osób trzyma je w mieszkaniu, ale i tu może kiedyś zabraknąć miejsca.

Inną inwestycją do rozważenia jest miejsce w garażu podziemnym. Pozwala ono uniknąć poszukiwań miejsca do zaparkowania auta na co dzień, dodatkowo zdejmuje z użytkownika obowiązek porannego odśnieżenia i odlodzenia pojazdu zimą. Nie zapominajmy też o ochronie auta przed warunkami atmosferycznymi.

W przypadku odpowiedniego otoczenia, komfort życia w danym mieszkaniu znacznie podnieść może balkon. To przestrzeń, którą można pomysłowo zagospodarować ustawiając nie tylko krzesełka i stolik do porannej kawy, ale i sofę, wygodne fotele, czy rozwieszając hamak.

Liczy się funkcjonalność

Często na decyzję o zakupie danej nieruchomości wpływa funkcjonalność mieszkania. Chodzi o dobre wykorzystanie przestrzeni, na przykład za pomocą zabudowy z mebli. Łatwiej jest utrzymać porządek gdy przedmioty będą miały swoje miejsce poza zasięgiem wzroku. Warto, by sofa miała skrzynię pościele, a szafy były odpowiednio pojemne, zarówno w pokoju, przedpokoju jak i łazience.