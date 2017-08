Wymień stary piec na nowy. Ruszył nabór wniosków w ramach projektu Ekodom

Podczas dwóch pierwszych edycji programu Ekodom, pod koniec minionego i na początku tego roku, mieszkańcy naszego regionu wykorzystali w sumie 6 milionów złotych.

– Program ma na celu redukcję emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód – mówi dr Grzegorz Nowakowski, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz udziela preferencyjnej pożyczki, na 4 proc. w skali roku, z możliwością umorzenia od 25 do 30 proc. zaciągniętej kwoty. – Pieniądze z pożyczki są przeznaczone na wymianę np. starego pieca węglowego na nowy, gazowy lub opalany biomasą. Pożyczkę można też przeznaczyć na instalację fotowoltaiczną sprzężoną z pompą ciepła, solarną, a nawet zakup nowego, wydajnego pieca gazowego.

Program zakłada też możliwość przeznaczenia pieniędzy z kredytu na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków czy mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru. Możliwości jest wiele – dodaje wiceprezes.

Ciekawostką jest możliwość instalacji hybrydowej, czyli składającej się z instalacji fotowoltaicznej sprzężonej z pompą ciepła. – Na terenach wiejskich, oddalonych od sieci sanitarnej, umożliwiamy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, co jest tańsze niż ciągnięcie kanalizacji – dodaje wiceprezes.

Z pożyczki można sfinalizować instalację o mocy nawet do 20 kW. – Nie ma górnej granicy kwoty pożyczki. Przyjmujemy, że koszt 1 kW instalacji, np. fotowoltaicznej, wynosi od 5 do 7 tysięcy złotych – dodaje.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa, ale prosta. Aby rozpocząć starania o kredyt, wystarczy złożyć wniosek (wzór dostępny na stronie internetowej funduszu) w jednym z czterech biur WFOŚiGW – w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. – Dofinansowanie może obejmować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wymagamy tylko zaświadczenia o zdolności kredytowej do 25 tysięcy złotych. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel – dodaje dr Nowakowski.

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne, właściciele budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych.

Fundusz umorzy 30 proc. kredytu, po spłacie 70 proc., ale tylko w przypadku wymiany starego pieca węglowego na nowoczesne kotły centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W przypadku pozostałych działań umarzane jest 25 proc. kredytu.

– Zainteresowanie jest olbrzymie. Dlatego warto pospieszyć się, bo po wyczerpaniu środków program zastanie zatrzymany – dodaje dr Grzegorz Nowakowski.

Nabór wniosków ruszył 1 sierpnia i potrwa do 31 października.