Wysyp nowych mieszkań

Zgodnie z oczekiwaniami analityków na rynku mieszkaniowym weszliśmy w okres dynamicznego wzrostu liczby mieszkań oddawanych przez deweloperów.

Jak wynika z obliczeń Home Brokera na podstawie danych GUS, w okresie luty 2016 – styczeń 2017 deweloperzy oddali do użytkowania 80 207 lokali mieszkalnych, co jest wartością o 2 proc. większą od tej sprzed miesiąca i nowym historycznym rekordem. W stosunku do okresu rok wcześniejszego wzrost liczby oddanych mieszkań wynosi prawie 30 proc.

Znacznie mniejszy jest roczny przyrost nowych budów oraz pozwoleń na kolejne budowy. Ten pierwszy wynosi 3,2 proc., a drugi – 9,7 proc.

Deweloperzy nie zwalniają

Rok 2016. był rekordowy pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Z danych firmy REAS wynika, że na sześciu największych rynkach w samym czwartym kwartale wprowadzono na rynek prawie 19 tys. mieszkań. W całym 2016 r. wartość ta przekroczyła 65 tys., czyli o 25 proc. więcej niż w 2015 r. Z kolei sprzedaż wyniosła ponad prawie 62 tys. w całym 2016 r. Według REAS-a oznacza to wzrost o 20 proc.

Uwaga na inflację

Jednym z najczęściej stawianych na rynku pytań jest to o stopy procentowe. Kiedy RPP zdecyduje się je podnieść? Styczniowy wzrost inflacji te rozważania nasilił.

– Według najnowszych prognoz do wzrostu stóp dojdzie pod koniec roku lub na początku 2018 r. – ocenia Marcin Krasoń, analityk Home Broker.

To oznaczać będzie spadek popytu na mieszkania, bo z jednej strony wzrośnie oprocentowanie kredytów hipotecznych, a z drugiej wzrost stawek depozytów w bankach, co może przyciągnąć część klientów, którzy dziś inwestują w mieszkania.

Źródło: Home Broke