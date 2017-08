Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. Kiedy dni wolne [święta, ferie, wakacje - terminy]

Tego dnia odbędą się jednak akademie i spotkania organizacyjne. Nauka rozpocznie się dopiero we wtorek, ale to też tylko teoretycznie, bo pierwsze dni szkoły to kolejne sprawy organizacyjne. Albo też – w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – odbiór podręczników ze szkolnych bibliotek.

Pierwszy dodatkowy dzień wolny to dopiero piątek, 13 października – Dzień Edukacji Narodowej. Wolny będzie także 1 listopada przypadający tym razem w środę. Wiele szkół zdecyduje się przedłużyć labę o dwa kolejne (lub np. dwa wcześniejsze dni), by uzyskać w ten sposób pięciodniową przerwę od nauki.

11 listopada nie będzie natomiast oznaczać dnia wolnego, bo w tym roku wypada w sobotę.

Niewiele wolnego czeka uczniów w grudniu i styczniu. Przed świętami Bożego Narodzenia wolne rozpocznie się dopiero 23 grudnia i potrwa do 2 stycznia 2018 roku.

6 stycznia wypadać będzie w sobotę, tak więc dodatkowego dnia wolnego lub nawet długiego weekendu tym razem nie będzie.

Na ferie zimowe uczniowie z woj. lubelskiego będą musieli poczekać do 29 stycznia (potrwają do 11 lutego 2018 r.).

Przerwa wielkanocna potrwa od 29 marca do 3 kwietnia. Przed świętami uczniowie mogą liczyć na trzy dni wolnego od zajęć dydaktycznych w związku z rekolekcjami wielkopostnymi. W trakcie ich przeprowadzania wolne mają także uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię.

1 maja 2018 roku to wtorek, a 3 maja to czwartek. Wszystko wskazuje więc na to, że dyrektorzy poszczególnych szkół skorzystają ze swojego prawa do ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć i uczniowie będą mieli wolne od 27 kwietnia do 7 maja. Ponieważ Boże Ciało wypadnie w czwartek 31 maja, wolny będzie najprawdopodobniej także następujący po nim piątek.

Maj to miesiąc, w którym nie odpoczną tylko maturzyści. Egzamin dojrzałości rozpocznie się 4 maja i będzie trwał do 24 maja. Rok szkolny zakończy się 22 czerwca 2018 roku.