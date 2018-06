Lublin: Oto laureaci Wielkiego Testu Języka Angielskiego [zdjęcia]

W Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS zgromadziło się 200 osób, które chciały sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz wiedzę z zakresu kultury anglosaskiej. Wśród uczestników znaleźli się m.in. studenci uczelni wyższych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego.

Zwycięzcą tegorocznej, trzeciej edycji "Challenge Accepted" została uczennica I klasy Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie - Dominika Pacek. II miejsce zajął Mikołaj Spytek, a III - Gabriela Błaszczak.

W imieniu władz rektorskich uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród dokonała Prorektor ds. Kształcenia, prof. Alina Orłowska. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

– „Challenge Accepted” to pierwsza i największa tego typu inicjatywa w województwie lubelskim. W dobie XXI wieku, język angielski to najpopularniejszy język obcy używany na świecie, a jego znajomość traktowana jest obecnie jako coś zupełnie naturalnego i powszechnego. Udział w „Challenge Accepted” traktujemy więc jako doskonałą okazją do zweryfikowania umiejętności posługiwania się tym niezwykle popularnym językiem obcym – informuje UMCS.

Test składał się z 45-minutowego etapu pisemnego, polegającego na rozwiązaniu 60 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru). W związku z tym, że rywalizacja była zacięta, a uczestnicy wykazali wysoki poziom wiedzy, niezbędne było przeprowadzenie tzw. "dogrywek" (o I i III miejsce).

Organizatorem wydarzenia było Centrum Promocji wraz z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.