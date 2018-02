Młodzi dla młodych. Warsztaty w III LO w Lublinie [zdjęcia]

– Wśród działań podejmowanych w ramach tego programu jest m.in. promocja lubelskich organizacji pozarządowych w mediach społecznościowych. Zachęcamy blogerów i influencerów do publikacji tekstów reklamujących taką działalność – opowiada Paweł Smółko, koordynator projektu Carry On Youth. – Staramy się publikować opowieści ludzi, którzy swoją obecną karierę zawdzięczają rozpoczęciu działalności w młodym wieku. Liczymy na to, że w ten sposób do podobnych zachowań uda nam się skłonić jak największą liczbę obecnych licealistów i studentów. Tworzymy akcję medialną zachęcającą do aktywnego trybu życia

Właśnie w ramach takiej oto zachęty zorganizowano poniedziałkowe warsztaty w III Liceum Ogólnokształcącym (na zdjęciu).

– To było spotkanie wyjątkowe, bo organizowane w stu procentach przez lubelską młodzież dla rówieśników – podkreśla Smółko. – Mówiliśmy o dziennikarstwie w E-sporcie, promocji i tworzeniu treści pisanych, kompozycji wejść antenowych, czy fotografii.