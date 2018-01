Popularyzator Nauki 2017: Wyróżnienia dla pracowników Uniwersytetu Medycznego

– Nauka nie musi być trudna, a poprzez samodzielnie wykonane doświadczenia każdy może poczuć się jak prawdziwy naukowiec – przekonują pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Medycznej UM w Lublinie.

To grupa przyjaciół i pasjonatów: dr hab n. med. Jacek Kurzepa oraz doktorzy n. med.: Anna Boguszewska-Czubara, Anna Hordyjewska, Anna Horecka, Joanna Kocot, Anna Lewandowska, Dorota Luchowska-Kocot i Renata Żelazowska.

Popularyzacją nauki zajmują się od 2011 roku. Obok warsztatów i zajęć w laboratoriach UM, organizują pikniki, konferencje, festiwale nauki oraz zajęcia w szkołach i przedszkolach. – Wszystko po to, by od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach miłość do nauki i eksperymentów – tłumaczą młodzi naukowcy.

– Wspólne eksperymentowanie rozwija umiejętności społeczne i osobiste. Buduje pewność siebie, uczy współpracy, komunikacji, podejmowania inicjatywy, odpowiedzialności – tłumaczy dr n. med. Anna Horecka.

Ze swoimi projektami docierają do szkół spoza Lublina – w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy czy współfinansowanego ze środków UE projektu „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam”.

– Każde zajęcia urozmaicone są zabawą i quizami chemicznymi. Przygotowaliśmy także Biochemiczne Koło Fortuny, które wykorzystujemy do utrwalenia wiedzy przez dzieci i młodzież – opowiada Horecka.

Popularyzator Nauki 2017

Nagrodę główną otrzymał fizyk - profesor Tadeusz Wibig z Uniwersytetu Łódzkiego. Fizyk bada wysokoenergetyczne cząstki, które docierają do Ziemi z kosmosu. Swoją wiedzą z uczniami podczas lekcji objazdowych, pisze opowiadania popularyzujące matematykę i artykuły o ekscentrycznych fizykach.

Nagrodę w kategorii Naukowiec otrzymał dr hab. Andrzej Katunin z Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej. W kategorii Animator wygrał Jan Świerkowski, lider Instytutu B61 łączącegp pracę artystów i badaczy.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN został laureatem konkursu w kategorii Instytucja, a najlepszy zespół Zespół to twórcy portalu „Nauka o klimacie”. Nagrodzono również program „Astronarium” TVP Bydgoszcz (kategoria Media).