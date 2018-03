W tej lubelskiej szkole każdy uczeń ma osobistego opiekuna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Skrzydła” pokazywała się nowym uczniom. – Naszym atutem oprócz wysokiego poziomu edukacji jest też indywidualne podejście do ucznia – mówi Magdalena Biedacha, wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła”. – Każdemu uczniowi jest przydzielany osobisty opiekun, który opiekuje się nim, dba i pilnuje. Co najmniej trzy razy w roku spotyka się też z rodzicami nie po to, by mówić o ocenach, ale o tym, jak radzi sobie, co jest dla niego ważne i w jaki sposób dorośli mogą mu na tym etapie życia pomóc.