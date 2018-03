Z gimnazjum do Sejmu

Karol Zając z Dominowa oraz Michał Łukasiewicz z Lublina startują w tym roku do XXVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

To nie pierwsza aktywność gimnazjalistów z Głuska w sferze polityki młodzieżowej. Są już radnymi w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin oraz aktywnie udzielają się w seminariach „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży”.

Projekt „Sejm Dzieci i Młodzieży” jest akcją propagującą od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży. Liczący 460 młodych posłów Sejm to pierwsze tego typu w Europie przedsięwzięcie. Aby się do niego dostać, kandydaci muszą przygotować obszerną pracę na dany temat. W tym roku brzmi on: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

Kandydaci z naszego okręgu przygotowali projekt o Ignacym Daszyńskim, pośle na Sejm ustawodawczy w 1919 r. i marszałku Sejmu II RP. Powołał on również słynny rząd lubelski, który był pierwszym niepodległym rządem Polski po 1795 roku.