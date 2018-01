Call Of Duty: WWII. Pierwsze miejsce na koniec roku

Po latach przenoszenia akcji w coraz bardziej futurystyczne okoliczności seria Call of Duty wróciła do II wojny światowej. Efekt? Bardzo dobra sprzedaż.

Już 21 grudnia Activision informowało o przekroczeniu progu miliarda dolarów w światowej sprzedaży. Call of Duty: WWII okazała się też być najlepiej sprzedającą się grą konsolową roku w Ameryce Północnej.

- Oznacza to, że Call of Duty jest najbardziej dochodową serią gier konsolowych w Ameryce Północnej już dziewiąty rok z rzędu, i ósmy rok z rzędu na świecie. Chciałbym podziękować naszym graczom za niesamowitą pasję i zaangażowanie. Podziękowania należą się także naszym utalentowanym i oddanym zespołom na całym świecie za tak wspaniałe wyniki - komentował w oficjalnym komunikacie Eric Hirshberg, prezes Activision.

Od premiery Call of Duty: WWII wciąż zajmuje 1. miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii, jaką co tydzień publikuje GFK Chart-Track (lista obejmuje wszystkie platformy, ale nie uwzględnia sprzedaży cyfrowej). Tak było w przedświątecznym tygodniu, tak jest też na koniec roku.

Pełne zestawienie za tydzień zakończony 30 grudnia wygląda tak:

1. Call Of Duty: WWII

2. FIFA 18

3. Star Wars Battlefront II

4. Assassin's Creed Origins

5. Grand Theft Auto V

6. Super Mario Odyssey

7. The Sims 4

8. Gran Turismo: Sport

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

11. Playerunknown's Battlegrounds

12. Need For Speed Payback

13. Destiny 2

14. Lego Marvel Super Heroes 2

15. WWE 2K18

16. Rocket League: Collectors Edition

17. Forza Motorsport 7

18. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

19. L.A. Noire

20. Lego Worlds

21. Splatoon 2

22. Call Of Duty: Infinite Warfare

23. Śródziemie: Cień Wojny

24. Forza Horizon 3

25. Overwatch: Game Of The Year Edition

26. Fallout 4

27. Wolfenstein II: The New Colossus

28. Sonic Forces

29. The Lego Ninjago Movie Videogame

30. Just Dance 2018

31. South Park: The Fractured But Whole

32. 1-2 Switch

33. Mario + Rabbids Kingdom Battle

34. Tom Clancy's Rainbow 6: Siege

35. Uncharted: Zaginione dziedzictwo

36. NBA 2K18

37. Prey

38. Football Manager 2018

39. Doom

40 The Evil Within 2