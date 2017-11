Call Of Duty: WWII. Trzeci raz na pierwszym miejscu

GFK Chart-Track co tydzień publikuje zestawienie najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii.

Lista dotyczy wszystkich platform i choć nie obejmuje sprzedaży cyfrowej, to i tak dość dobrze oddaje popularność poszczególnych tytułów.

Jak na razie najwięcej powodów do zadowolenia ma studio Sledgehammer Games. Od dnia premiery - 3 listopada - gra Call Of Duty: WWII okupuje pierwsze miejsce zestawienia.

Na drugim zadebiutowała gra Star Wars Battlefront II, której premiera obfitowała w kontrowersje związane z mikrotransakcjami, z których ostatecznie, na jakiś czas Electronic Arts - wydawca gry - zrezygnował.

W zestawieniu pojawiły się tez takie tytuły jak Pokemon Ultra Sun i Pokemon Ultra Moon (4. i 5. miejsce), L.A. Noire Remastered (8. pozycja na liście) czy The Elder Scrolls V: Skyrim VR (na listę wróciła też "zwykła" wersja gry).

Pełne zestawienie za tydzień zakończony 18 listopada prezentuje się tak:

1. Call Of Duty: WWII

2. Star Wars Battlefront II

3. FIFA 18

4. Pokemon Ultra Sun

5. Pokemon Ultra Moon

6. Assassin's Creed Origins

7. The Sims 4

8. L.A. Noire Remastered

9. Super Mario Odyssey

10. Lego Marvel Super Heroes 2

11. Need For Speed Payback

12. Gran Turismo: Sport

13. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

14. Grand Theft Auto V

15. Forza Motorsport 7

16. Forza Horizon 3

17. Sonic Forces

18. Wolfenstein II: The New Colossus

19. The Elder Scrolls V: Skyrim VR

20. Playstation VR Worlds

21. WWE 2K18

22. Mario Kart 8 Deluxe

23. Fallout 4

24. Doom

25. Lego Worlds

26. The Elder Scrolls V: Skyrim

27. Tom Clancy's Rainbow 6: Siege

28. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

29. Overwatch: Game Of The Year Edition

30. Śródziemie: Cień wojny

31. Football Manager 2018

32. Destiny 2

33. Mario + Rabbids Kingdom Battle

34. Call Of Duty: Infinite Warfare

35. The Lego Ninjago: Gra wideo

36. Resident Evil 7: Biohazard

37. Minecraft: Story Mode - Complete

38. Uncharted: Zaginione dziedzictwo

39. Minecraft: Playstation Edition

40. South Park: The Fractured But Whole