Horizon Zero Dawn: Dwie gry do zdobycia (konkurs)

Horizon Zero Dawn (fot. Guerilla Games)

Świetne recenzje, bardzo dobra sprzedaż. W naszym konkursie mamy dwie gry Horizon Zero Dawn do wygrania.

110 recenzji (w tym 12 z maksymalną oceną) i srednia 89 - takim wynikiem może się pochwalić gra Horizon Zero Dawn w serwisie metacritic.com.

W pierwszym tygodniu sprzedaży (po premierze 1 marca) gra studia Guerilla Games była - wedle danych GfK Chart Track - najlepiej sprzedającym się tytułem na Wyspach Brytyjskich. A wciągu dwóch pierwszych tygodni sprzedaży, gracze na całym świecie kupili 2 600 000 egzemplarzy.

Dzikie, pełne zieleni krajobrazy i zapierające dech w piersiach widoki. Tyle, że po naszej cywilizacji zostały jedynie ruiny i artefakty, a gatunkiem dominującym na Ziemi są dziwaczne maszyny. W takich okolicznościach poznajemy Aloy, bohaterkę gry Horizon Zero Dawn.

To utalentowana łowczyni, która potrafi się odnaleźć w tym niebezpiecznym świecie. A my wraz z nią będziemy próbowali odnaleźć odpowiedzi na kilka pytań: jak maszyny zawładnęły tym światem? Jaki mają cel? I co się stało z cywilizacją, po której pozostały jedynie wspomniane ruiny i artefakty?

UWAGA

Mamy dla Was dwie gry Horizon Zero Dawn.

Jak wygrać jedną z nich? Wystarczy wymyślić hasło reklamowe gry. Redakcyjne jury nagrodzi dwie najciekawsze odpowiedzi.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS o treści HORIZON. treść hasła na numer 7148 (np. HORIZON.hasło). Konkurs trwa do 29 marca 2017, do godziny 12. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.

Opłata za wysłanie jednego SMS-a (ok. 160 znaków, bez polskich znaków) wynosi 1,23 zł (w tym 23% VAT). Każda osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów z hasłem.

Regulamin konkursu