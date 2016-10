Humble Bundle: Seria Company of Heroes za kilka dolarów (wideo)

Z okazji 10. rocznicy ukazania się pierwszej gry z serii, Humble bundle przygotowało specjalny zestaw, w którym znajdziemy właściwie wszystko, co się pod tą marką studia Relic Entertainment ukazało.



A nawet więcej, bo jest specjalny zestaw skórek, a dla tych, którzy nie narzekają na niedobory finansowe, także okolicznościowa koszulka.



Tradycyjnie sami wybieramy, które gry chcemy kupić, za ile je chcemy kupić i wreszcie komu zapłacić: wydawcy gier, organizatorom akcji, czy na rzecz organizacji charytatywnych. Albo wszystkim po trochu.



Wszystkie przypisują się do naszego konta Steam. A czas na zakupy skończy się 18 października o godzinie 20. Więcej na stronie humblebundle.com.



A w szczegółach zestaw wygląda tak:



Za minimum 1 dolara dostaniemy:

Company of Heroes

Company of Heroes: Opposing Fronts

Company of Heroes: Tales of Valor

Company of Heroes 2 - The Western Front Armies: Oberkommando West



Za wpłatę powyżej średniej (aktualnie 7,34 dolara) otrzymamy kolejne tytuły:

Company of Heroes 2

Company of Heroes 2 - The Western Front Armies: US Forces

Company of Heroes 2 - Case Blue Mission Pack

Company of Heroes 2 - Southern Fronts Mission Pack

Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Mission Pack

Company of Heroes 2 Soundtrack



A za 10 dolarów dojdą jeszcze:

Company of Heroes 2 - Ardennes Assault

Company of Heroes 2 - The British Forces

Company of Heroes 2 - Ardennes Assault: Fox Company Rangers

Company of Heroes 2 - Exclusive Skin Pack

Company of Heroes Artbook



A jak łącznie wpłaci co najmniej 30, to dostanie jeszcze okolicznościową koszulkę.