Lego City: Tajny Agent. Klocki walczą z przestępczością (wideo)

Policjant McCain kontra złowrogi Rex Fury. Po czterech latach gra Lego City: Tajny Agent trafi na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Gra Lego City: Tajny Agent (jako Lego City: Undercover) zadebiutowała w 2013 roku na konsoli WiiU. Wkrótce - czyli na wiosnę - ukaże się na PC, PlayStation 4, Xbox One i nową konsolę Nintendo: Switch.

Jak w przypadku każdej Lego gry, tak i Tajnego Agneta odpowiada studio Traveller's Tales, które z klockami robiło już chyba wszystko. Lego Jurassic World, Lego The Hobbit, Lego Piraci z Karaibów, Harry Potter, Batman, Indiana Jones... długo można by tak wyliczać.

Większość produkcji Traveller's Tales to klockowe "egranizacje" znanych filmów. W przypadku Tajnego Agenta sprawa wygląda inaczej.

Tym razem wcielimy się w policjanta Chase’a McCaina, który swoją robotę wykonuje pod przykrywką i w przebraniach. Nie ma łatwego zadania, bo tropi Rexa Fury’ego, ktory nasyła na miasto coraz to nowych przestępców.



Lego City: Tajny Agent oferuje graczom otwarty świat. W mieście znajdziemy ponad 20 różnorodnych dzielnic. A w każdej przestępców do powstrzymania i setki przedmiotów do zebrania.

Wszystko razem prezentuje się mniej więcej tak: