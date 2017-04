Razer Lancehead: Bezprzewodowa mysz dla graczy

Amerykańska firma Razer zaprezentowała nową mysz dla graczy w dwóch wersjach. Bezprzewodowy gryzoń Razer Lancehead wyróżnia się przede wszystkim nową technologią AFT (Adaptive Frequency Technology).

Ta - jak czytamy w informacji prasowej - ma gwarantować stabilność połączenia nie tylko poprzez zapewnienie optymalnego przepływu danych między myszą a systemem użytkownika, ale także dzięki pracy w zawsze najsilniejszych częstotliwościach w paśmie 2,4 GHz.

W Razer Lancehead zastosowano laserowy sensor optyczny 5G. Rozdzielczość pracy to 16,000 DPI, szybkość śledzenia 210 cali na sekundę, a przyspieszenie 50G.

To także przyciski myszy opracowane i produkowane we współpracy z firmą Omron, które mają gwarantować trwałość na poziomie do 50 milionów kliknięć.

To wreszcie pierwsze urządzenie tego producenta, które będzie współpracować z nadchodzącym oprogramowaniem Razer Synapse Pro (na razie dostępnym w wersji beta) do konfiguracji, personalizacji i tworzenia własnych profili.

Nie brakuje rzecz jasna podświetlenia: w tym przypadku jest to znana z wielu innych myszy, klawiatur czy słuchawek technologia Razer Chroma, gdzie do wyboru mamy paletę 16,8 milionów kolorów i szereg efektów.

Do sprzedaży trafi także przewodowa wersja: Lancehead Tournament Edition.

Specyfikacja myszy Razer Lancehead:

- Sensor laserowy 16,000 DPI 5G

- Szybkość śledzenia do 210 cali na sekundę (IPS)/przyspieszenie 50 G (450 cali na sekundę w przypadku przewodowej wersji Tournament Edition)

- Przełączniki mechaniczne Razer Mechanical Mouse Switches

- Dziewięć programowalnych przycisków Hyperesponse

- Przybliżone wymiary: 117 mm x 71 mm x 38 mm

- Przybliżona waga: 111 g

- Żywotność baterii: 24 godziny (z podświetleniem)

Mysz do sprzedaży trafi na przełomie maja i czerwca w cenie 149.99 euro. Wersja przewodowa będzie zaś kosztować 89.99 euro.