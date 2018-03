Wiedźmin Geralt na gościnnych występach (wideo)

Twierdza Kaer Morhen, znaki i eliksiry. Tym razem jednak to nie nowa wiedźmińska przygoda, tylko gościnny występ Geralta w grze Soulcalibur VI.

Studio CD Projekt RED, twórcy serii gier o Wiedźminie, we współpracy z Bandai Namco ogłasiło, że Geralt z Rivii dołącza do grona wojowników gry Soulcalibur VI. Także tu Geralt będzie korzystał z niebywałą wprawą z mieczy, a też znaków i eliksirów.

- Obecność ikonicznych postaci z innych uniwersów to jedna z rzeczy, które od zawsze wyróżniały Soulcalibur. Fanów Wiedźmina z pewnością ucieszy fakt, że tym razem wśród grywalnych postaci pojawi się Geralt - zapowiada Marcin Momot z CD Projekt RED. - Wspólnie z Bandai Namco pracowaliśmy, aby postać Geralta - jego model, animacje, broń - a także obecność wiedźmina w świecie Soulcalibur, były wierne oryginałowi. Jako fan obu serii jestem przekonany, że efekt końcowy spodoba się graczom.

- To dla nas niezwykły zaszczyt móc gościć Geralta w Soulcalibur VI - dodaje w oficjalnym komunikacie Motohiro Okubo, producent gry. - Wiedźmin jest postacią niezwykle silną, barwną, która zawsze dąży do celu. Idealnie pasuje do grona wojowników i wojowniczek naszej gry.

Poza postacią Geralta w grze znajdzie się także inspirowana Wiedźminem arena: twierdza Kaer Morhen. W trakcie pojedynków wojownikom towarzyszyć będzie utwór "Hunt or be Hunted" ze ścieżki dźwiękowej gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Premiera gry Soulcalibur VI (na PC, PlayStation 4 i Xbox One) została zaplanowana jeszcze na ten rok. A Geralt na gościnnych występach prezentuje się tak: