Hrubieszów: Biblioteka kupiła audiobooki i książki z dużą czcionką

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie zachęca do korzystania z książek drukowanych dużą czcionką i audiobooków. O tym, by placówka miała je w swoich zbiorach, zadecydowali mieszkańcy, którzy głosowali na tę propozycję, wybierając projekty do sfinansowania z budżetu obywatelskiego.