Hrubieszów: Zdecydują, co zrobią. Pierwszy budżet obywatelski

Mieszkańcy mogą w przyszłym tygodniu zgłaszać zadania do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Do zagospodarowania w pierwszej edycji akcji będzie 100 tys. zł

– Mieszkańcy mogą zgłosić każdą inicjatywę, która przyczyni się do rozwoju miasta, o ile jest ona zgodna z prawem i mieści się w kompetencjach Gminy Miejskiej – informuje Urząd Miasta.

Warunkiem jest więc m.in. to, by inwestycje w ramach BO prowadzone były na gruntach miejskich. Swoje propozycje można wysyłać od 16 lutego poprzez formularz dostępny na stronie UM Hrubieszów lub też składając go (drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście) w UM.

Po 31 marca wykaz wszystkich zgłoszonych zadań zostanie opublikowany na miejskiej stronie internetowej. Wtedy też rozpoczną się konsultacje społeczne.

Przez cały maj będzie trwało natomiast głosowanie mieszkańców miasta, którzy ukończyli 13 lat. Ogłoszenie wyników na co zostaną przeznaczenia środków z pierwszego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano na 1 czerwca 2017 r.