Skręcał na parking, uderzył w auto. 35-latka w szpitalu

Skręcał na parking i doprowadził do zderzenia. 35-latka trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Dwernickiego w Hrubieszowie. 24-latek kierujący volkswagenem jadąc od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego w kierunku miejscowości Świerszczów, podczas skręcania w lewo na parking doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka hyundaiem. Tym autem kierowała 35-letnia mieszkanka Hrubieszowa. Kobieta trafiła do szpitala ogólnymi obrażeniami. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

- Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali 24-letniemu kierowcy prawo jazdy za pokwitowaniem i poinformowali o skierowaniu wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie - informują mundurowi.