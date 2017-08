Śmieci w dawnej kopalni w Strzyżowie. Lubelscy policjanci weszli do firm

W czwartek o świcie funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie weszli do siedziby spółki Krusz-Piask i innych współpracujących z nią firm. To właśnie firma z Leżajska miała umowę ze starostwem w Hrubieszowie na rekultywację wyrobiska w Strzyżowie. Pod tym pretekstem zwoziła tam z różnych zakątków kraju odpady komunalne.

– Podczas przeszukań policjanci mają przejąć dokumentację i zawierające ją nośniki elektroniczne – mówi Jerzy Ziarkiewicz, prokurator okręgowy w Zamościu. – Dotyczy to spółki Krusz-Piask i firm, które z nią współpracowały. Zwłaszcza tych świadczących jej usługi transportowe.

Śledztwo w tej sprawie Zamojska Prokuratura Okręgowa wszczęła 8 sierpnia. Wyniki kontroli przeprowadzonej dzień wcześniej w Strzyżowie były porażające. W każdym z siedmiu wykopanych dołów inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie znaleźli śmieci. Tymczasem do rekultywacji mogły być używane jedynie takie materiały, jak piasek, ziemia, glina, kompost czy gruz.

Prokurator Ziarkiewicz zadecydował, że szczegółowym oględzinom zostanie poddany cały przeznaczony do rekultywacji ponad 3-hektarowy teren wyrobiska. Wyznaczeni przez niego prokuratorzy pracują tam od środy. Do dyspozycji mają ciężki sprzęt. Tym razem nie chodzi o wyrywkowe odkrywki, ale odsłonięcie całej działki. Początkowo zakładano, że może to zająć siedem dni. Już po pierwszym dniu oględzin okazało się, że potrzeba na to co najmniej trzech tygodni. Gdzie koparka nie sięgnęła łyżką, to odsłaniała pokłady śmieci.

Prokurator okręgowy przyznaje, że w tym przypadku koszty tej operacji nie maja znaczenia. – Chodzi o wykluczenie możliwości pominięcia miejsc, w których mogą być złożone beczki z niebezpiecznymi chemikaliami czy odpady pomedyczne – tłumaczy Ziarkiewicz.

W strzyżowskim wyrobisku prokuratorzy pracują w asyście policji, pracowników ochrony środowiska oraz strażaków gotowych reagować w sytuacji zagrożenia chemicznego.

Śledczy analizują też dokumenty dotyczące wyrobiska w Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie, tamtejszym starostwie oraz w Urzędzie Gminy Horodło.