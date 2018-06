Sutki czekają na radykalną zmianę

Sutki to centralna część starego rynku, na której znajdują się murowane kramy wzorowane na wschodnich bazarach. Między nimi biegnie charakterystyczna, wąska uliczka wewnętrzna z XIX w. Miejsce z bogatą tradycją jest dziś zaniedbane i niespójne. Wiele kramów kilkakrotnie się paliło. Największy pożar wybuchł w 1909 r. i niemal wszystkie zostały odbudowywanych w różnych formach. Do II wojny światowej prowadzili je Żydzi. Po wojnie przejęli Polacy. Wraz z upływającym czasem kramiki niszczały lub przybierały coraz to inną formę. Stąd też ogłoszenie konkursu na architektoniczno-urbanistyczną koncepcję zagospodarowania miejsca.

– Mam nadzieję, że konkurs wytworzy przestrzeń twórczą, w której kreatywność i profesjonalna wiedza przełożą się na optymalne rozwiązania zarówno w zakresie funkcjonalności, estetyki miasta, jak i dialogu z mieszkańcami i partnerami społeczno-gospodarczymi – ma nadzieję burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając.

Konkurs dotyczy stworzenia nowej koncepcji Sutek oraz ich najbliższej okolicy. Realizowany jest w ramach współfinansowanego ze środków europejskich projektu rewitalizacji śródmieścia Hrubieszowa.

Burmistrz Tomasz Zając chce żeby Sutki stały się uporządkowaną przestrzenią publiczną. Swoje pomysły na to, jak to zrobić, do 17 sierpnia zgłaszać mogą architekci, urbaniści, specjaliści gospodarki przestrzennej albo firmy specjalizujące się w tych dziedzinach. Nad pracami konkursowymi pochyli się jury, ale i mieszkańcy, którzy po prezentacji prac w ankiecie wskażą najlepszy ich zdaniem pomysł.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości 25, 15 i 10 tys. zł. Pomysłodawcy mają nadzieję, że najlepszą z prac zachęci mieszkańców, samorządowców, właścicieli lokali i najemców do podjęcia wspólnej inicjatywy zmierzającej do ożywienia i zmiany wizerunku historycznych Sutek.

Na razie nie wiadomo, czy do konkursy przystąpi Paweł Wilgos, który dwa lata temu w ramach pracy magisterskiej na Politechnice Lubelskiej przygotował projekt rewitalizacji Sutek. Na wizualizacji - jego pomysł zadaszenia dawnych dziedzińców, który spotkał się z niezwykle dobrym przyjęciem internautów.