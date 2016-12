We wtorek ok. godz. 23 dwóch mężczyzn w wieku 22 lat piło alkohol przy ognisku. W pewnym momencie jeden z nich wrzucił do ognia przedmiot, który znalazł na polu przy pomocy wykrywacza metali.

Był to prawdopodobnie pocisk artyleryjski. Po kilku minutach doszło do wybuchu. 22-latek, który wrzucił przedmiot do ogniska odniósł liczne obrażenia ciała. W stanie ciężkim trafił do szpitala, niestety zmarł.

Drugi z mężczyzn z obrażeniami przebywa w szpitalu. Z posiadanych na chwilę obecną informacji jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po zbadaniu jego stanu trzeźwości okazało się, że ma 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policjantów. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok 22-latka.

Mężczyźni nie byli wcześniej notowani.