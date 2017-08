Wypadki podczas prac polowych. Nie żyje 28-latek, inny mężczyzna ma poważne obrażenia

W środę doszło do dwóch poważnych wypadków przy pracach polowych. 28-latek zginął, a 64-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Do wypadku doszło w środę w miejscowości Hrebenne. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 28-letni mężczyzna wyjechał ciągnikiem rolniczym, gdzie wykonywał prace polowe.

W pewnym momencie z nieustalonych dotąd przyczyn pojazd z polnej drogi przewrócił się na pole i przygniótł kierującego. Na miejsce pobiegł pracujący na sąsiednim polu mężczyzna, który szybko powiadomił służby ratunkowe. Niestety 28-latek w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

Do innego wypadku doszło około godziny 11. Policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku przy pracy na terenie gospodarstwa rolnego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 64-latekierując ciągnikiem m-ki Ursus C330, zjechał z wysokiej skarpy przy rzece Lubień. Doszło do przewrócenia się pojazdu a mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik. Akcja ratownicza prowadzona przez straż PSP w Biłgoraju, OSP w Babicach, Obszy i Łukowej doprowadziła do uwolnienia mężczyzny.

64-latek z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Zamościu. Obecnie trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.