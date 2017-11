Zbudują most i obwodnicę. Mieszkańcy długo czekali na te inwestycje

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 22 Programy Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 3,75 mld zł. W naszym regionie na ministerialnej liście znalazło się pięć inwestycji. Najważniejsze to budowa nowego mostu na Wieprzu w Łęcznej i inwestycja związana z przebudową drogi krajowej nr 74. Chodzi o korektę przebiegu „krajówki” przez Szczebrzeszyn. Dziś cały ruch przetacza się przez środek miasteczka.

– Dla nas to jest bardzo dobra informacja. My to nazywamy budową obwodnicy. Odciąży miasto od potoku samochodów – mówi Stanisław Kaziród, odpowiedzialny za inwestycje Urzędu Miasta Szczebrzeszyn. Budowa nowej drogi załatwi jeszcze jeden problem. – Dziś do miasta mogą wjechać tylko pojazdy o dopuszczalnej masie 8 ton. Po nowej drodze pojadą ciężarówki – dodaje Kaziród. Obwodnica zacznie się w Szperówce, a zakończy w Klemensówce.

– W przyszłym roku, po przyznaniu środków, rozpoczną się prace przygotowawcze, opracowywanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu trasy omijającej od północy Szczebrzeszyn – wyjaśnia Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Okres realizacji robót przewidziano na lata 2024-2025.

Zmiana przebiegu DK74 w Szczebrzeszynie jest jedną z kilku inwestycji zaplanowanych w najbliższych latach na odcinku tej trasy pomiędzy Janowem Lubelskim i przejściem granicznym w Zosinie. – Przed końcem roku ogłosimy przetarg na rozbudowę odcinka Frampol – Gorajec o długości ok.7,4 km, tak by prace mogły ruszyć w 2018 r. W tym samym roku przebudowany zostanie odcinek Jarosławiec - Miączyn o długości ok. 4,4 km – dodaje Nalewajko. Inny odcinek zaplanowany do przebudowy to Gorajec - Szczebrzeszyn o długości ok. 17 km. Prace mają się rozpocząć przed końcem 2019 r.

Most w Łęcznej do wymiany

Kolejną ważną inwestycją w naszym regionie będzie przebudowa mostu na Wieprzu w Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82. – W przyszłym roku, po przyznaniu środków finansowych, rozpocznie się opracowywanie dokumentacji na nowy most, który powstanie w miejscu obecnego, zbudowanego w 1966 roku. Nowy obiekt będzie miał nośność projektową 50 ton, czyli o 20 ton więcej niż obecny. Powstaną jezdnie z dwoma pasami ruchu i chodniki po obu stronach. Realizację tego przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020-2021 – dodaje Nalewajko.

Ponadto w ministerialnym programie znalazł się aneks do umowy na prace przygotowawcze dla S19, od Lubartowa do granicy z woj. mazowieckim oraz na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.