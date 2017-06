Janów Lubelski debiutuje z budżetem obywatelskim. 100 tysięcy do podziału

Miasto debiutuje z budżetem obywatelskim. Mieszkańcy, począwszy od 16-latków, którzy również będą mogli złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego, będą mieć do rozdysponowania 100 tysięcy złotych.

– Do tej pory budżet obywatelski realizowaliśmy w mieście w ten sposób, że spotykaliśmy się z mieszkańcami poszczególnych osiedli na zebraniach. Po konsultacjach z mieszkańcami, te najbardziej pilne, najbardziej potrzebne projekty realizowaliśmy – mówi Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego. – Teraz postanowiliśmy skorzystać z formy nieco bardziej zbiurokratyzowanej budżetu obywatelskiego, ale z kolei szerzej włączającej mieszkańców w ten cały proces. Ciekawi jesteśmy pierwszych doświadczeń.

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Janowie Lubelskim dotyczy wyłącznie miasta.

– Na terenach wiejskich już od paru lat realizujemy fundusz sołecki, który jest pewną formą budżetu obywatelskiego – wyjaśnia burmistrz Janowa Lubelskiego.

Na budżet obywatelski w Janowie Lubelskim jest 100 tysięcy złotych. Nie ma żadnych ograniczeń jest chodzi o kwotę przeznaczoną na jeden projekt.

– Postanowiliśmy nie dzielić ani na osiedla, ani na projekty tzw. miękkie o charakterze nieinwestycyjnym ani na „twarde” czyli inwestycyjne. Chcemy zobaczyć, jak ten pilotaż będzie wyglądać, dlatego nie stawiamy żadnych ograniczeń – mówi Kołtyś. – Wielkość projektu może wynieść i 100 tysięcy złotych.

Jedyny warunek jest taki, że zgłoszone projekty muszą się mieścić w zadaniach własnych gminy.

– Po tym pilotażu będziemy podsumowywali tę pierwszą edycję i dokonywali ewentualnych zmian – zapowiada burmistrz Janowa Lubelskiego. – Na razie dajemy większą swobodę mieszkańcom.

Obecnie Urząd Miejski rusza z kampanią promującą budżet obywatelski. Projekty do jego pierwszej edycji będzie można zgłaszać do końca lipca. Wnioski do budżetu obywatelskiego mogą składać mieszkańcy Janowa Lubelskiego, którzy ukończyli 16 lat. Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze osoby jak też grupy osób.

Każdy projekt musi być poparty listą z podpisami co najmniej 15 osób. Po ocenie wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym urząd ogłosi listę projektów zakwalifikowanych do głosowania. Po głosowaniu projekty, które otrzymają największą liczbę głosów i zmieszczą się z zaproponowanej kwocie budżetu obywatelskiego zostaną wpisane do budżetu gminy na 2018 rok. W przyszłym roku będą też realizowane.

Budżet obywatelski w Janowie Lubelskim. Harmonogram

• do 31 lipca można składać wnioski

• do 11 września będzie trwać weryfikacja wniosków

• do 25 września potrwa kampania informacyjna

• 26 września-10 października: w tych dniach odbędzie głosowanie

• 16 października zostaną ogłoszone wyniki