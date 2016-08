Trafiła do szpitala, ale już może wyjść. Teraz nikt nie chce przyjąć upośledzonej 21-latki

Kilkanaście dni temu upośledzona i ubezwłasnowolniona 21-latka z Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie trafiła na obserwację do szpitala w Janowie Lubelskim. Według lekarzy nie ma już powodów do dalszej hospitalizacji pacjentki, ale nie mają gdzie kobiety odwieźć. DPS odmówił jej ponownego przyjęcia. Nie chce jej też 50 innych ośrodków.

Od piątku za przebywanie pacjentki na oddziale powinien płacić już dom pomocy społecznej. To co obecnie robi DPS to zrzucanie problemu na szpital – stwierdza dr n. med. Grzegorz Opielak, ordynator oddziału psychiatrii SP ZZOZ Janów Lubelski.

21-latka trafiła na oddział, którym kieruje dr Opielak, 13 dni temu. Przywieźli ją pracownicy DPS w Gościeradowie (powiat kraśnicki).

– To osoba upośledzona umysłowo w stopniu lekkim. Trafiła do nas z DPS-u w Gościeradowie z powodu rzekomej agresji. My ani w momencie przyjęcia pacjentki, ani podczas obserwacji na oddziale, takich zachowań nie zaobserwowaliśmy. Jeśli ta agresja rzeczywiście była, to prawdopodobnie była spowodowana zaburzeniami adaptacyjnymi. Być może w DPS-sie inne młodsze dzieci krzyczą i hałasują, co spowodowało, że pacjentka nie potrafiła się zintegrować z grupą – przypuszcza lekarz.

Zdaniem ordynatora oddziału psychiatrii, z tym problemem można sobie poradzić stosując odpowiednie leczenie farmakologicznie. – Trzeba tylko trochę serca i zrozumienia – tłumaczy dr Opielak.